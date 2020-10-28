В Москве продлили антикоронавирусные меры

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Собянин продлил режим самоизоляции для пенсионеров до 29 ноября
Newsru.com
1 час назад
Фото:
ТАСС
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Режим обязательной самоизоляции для москвичей старше 65 лет, а также для жителей города с хроническими заболеваниями, продлён до 29 ноября.
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