На Спасской башне Кремля установили новые колокола 

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На звоннице Спасской башни Кремля установили 12 новых колоколов, сообщили в пресс-службе дирекции международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

«Все колокола подняты на звонницу, теперь специалисты приступают к настройке их звучания», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Там отметили, что после завершения установки и настройки колоколов вновь запустят куранты и колокольный бой на Спасской башне, которые остановили в ночь на 9 октября.