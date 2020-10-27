Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Пассажиропоток московского метро за неделю сократился на 18% 

ИА Regnum 1 час назад
Пассажиропоток метро резко сократился
Фото: РИА Новости
Пассажиропоток Московского метрополитена за неделю сократился более чем на 18% на фоне осложнения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили 27 октября в департаменте транспорта столицы.

"Москвичи прислушиваются к рекомендациям и чаще остаются дома — мы видим, что поездок на метро стало куда меньше. Вчера через турникеты прошло менее 5,3 млн человек. Это на 18,4% меньше, чем на прошлой неделе», — сообщается в Telegram-канале департамента.

Отмечается, что больше всего сократилось количество школьников и студентов в метрополитене — за неделю их стало меньше на 31,5%.

«Вчера в подземку спустились 367,5 тысяч иучащихся, 21 сентября этот же показатель составлял 536,7 тысячи человек», — уточнили в департаменте.

Существенное снижение пассажиропотока отмечено и на наземном транспорте. Количество поездок на нём сократилось на 28,7% — до 2,9 млн человек в сутки.
Видео дня. Таксист высадил Водонаеву на дороге из-за маски
ИА Regnum: последние новости
В бизнес-центрах Москвы нашли нарушителей масочного режима В бизнес-центрах Москвы нашли нарушителей масочного режима В Москве завершается домашний режим для групп риска В Москве завершается домашний режим для групп риска В Москве выросла смертность от COVID-19 В Москве выросла смертность от COVID-19
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео мести за русского генерала
Появилось видео мести за русского генерала
«Примитивно дурят»: Андреева об опасности COVID-19
«Примитивно дурят»: Андреева об опасности COVID-19
Поражение «Слуги народа»: масштаб катастрофы уточняется
Поражение «Слуги народа»: масштаб катастрофы уточняется
Умер Успенский
Умер Успенский
Видео
Опубликовано видео мощных лесных пожаров в Калифорнии
00:38
Опубликовано видео мощных лесных пожаров в Калифорнии
Появилось видео разрушенной оползнем деревни
00:25
Появилось видео разрушенной оползнем деревни
Появилось видео с места перестрелки между бойцами ОМОН и СОБР
00:29
Появилось видео с места перестрелки между бойцами ОМОН и СОБР
Момент нового убийства афроамериканца полицейскими попал на видео
01:20
Момент нового убийства афроамериканца полицейскими попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео процедуры эвакуации при крушении самолета
00:28
Опубликовано видео процедуры эвакуации при крушении самолета
Появилось видео мощного пожара в горах Сочи
00:15
Появилось видео мощного пожара в горах Сочи
Момент поджога блогером 13-миллионного авто попал на видео
03:32
Момент поджога блогером 13-миллионного авто попал на видео
Происшествия
80-летняя украинка установила рекорд страны по бегу и попала на видео
02:46
80-летняя украинка установила рекорд страны по бегу и попала на видео
Соратник Тесака найден мертвым в лесу
04:47
Соратник Тесака найден мертвым в лесу
Происшествия
Лавров ушел на самоизоляцию
01:13
Лавров ушел на самоизоляцию
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение