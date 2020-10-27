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В Москве стали дефицитом ртутные термометры 

News.ru 2 часа назад
В Москве стали дефицитом ртутные термометры
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Из московских аптек исчезли ртутные термометры. Причиной называют договор с ВОЗ, подписанный в 2014 году.
Москвичи обнаружили, что с полок аптек пропали ртутные термометры. Фармацевты предлагают электронные градусники, которые стоят не менее 400 рублей, сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно его информации, в 2014 году Россия подписала договор о запрете производства ртутьсодержащей продукции. Токсичные товары должны были исчезнуть с полок до 2020-го года, а их производство остановилось. Остатки ртутных градусников продают по 500 рублей. Кроме того, во многих аптеках уже нет и электронных термометров. Их раскупили в условиях пандемии коронавируса.
Как писал NEWS.ru, в новосибирских аптеках не хватает градусников и ряда медицинских препаратов. Общественники уже обратились к губернатору области Андрею Травникову с просьбой не допустить дефицита лекарств на фоне распространения COVID-19.
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Новости Москвы , Андрей Травников , ВОЗ
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