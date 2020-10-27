В Москве случайно нашли старинный парк 

Фрагменты старинного парка обнаружили в московской усадьбе Измалково. Археологи случайно наткнулись на артефакты во время реставрационных работ, сообщает официальный сайт мэра Москвы

Специалисты проводили в усадьбе реставрационные работы, во время которых нашли части вымощенных пешеходных дорожек, водопровода, садовых павильонов, оранжерей и беседок. Археологии считают, что найденные вещи относятся к концу XVIII — началу XIX веков. Помимо сооружений в Измалково раскопали и предметы быта конца XVII — начала XX веков — столовые приборы, осколки керамической посуды и цветочных горшков, а также конские упряжки, монеты и пули. Руководитель московского департамента культурного наследия Алексей Емельянов отметил, что находки отдали для изучения специалистам.

Эксперты считают, что обнаруженные вещи облегчат мастерам реставрацию усадьбы, которая началась в 2019 году, и помогут «отследить историю изменений и формирования ансамбля». Емельянов заявил, что некоторые артефакты возьмут для экспозиции, а одну из найденных дорожек накроют стеклянной витриной. Также планируется, что в усадьбе восстановят главный дом, построенный в стиле ампир, восточный и западный флигели, кладовую, кухню, служебное помещение и местный парк.