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В Москве случайно нашли старинный парк 

Lenta.ru 1 час назад
В Москве случайно нашли старинный парк
Фото: mos.ru
Фрагменты старинного парка обнаружили в московской усадьбе Измалково. Археологи случайно наткнулись на артефакты во время реставрационных работ, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Специалисты проводили в усадьбе реставрационные работы, во время которых нашли части вымощенных пешеходных дорожек, водопровода, садовых павильонов, оранжерей и беседок. Археологии считают, что найденные вещи относятся к концу XVIII — началу XIX веков. Помимо сооружений в Измалково раскопали и предметы быта конца XVII — начала XX веков — столовые приборы, осколки керамической посуды и цветочных горшков, а также конские упряжки, монеты и пули. Руководитель московского департамента культурного наследия Алексей Емельянов отметил, что находки отдали для изучения специалистам.
Эксперты считают, что обнаруженные вещи облегчат мастерам реставрацию усадьбы, которая началась в 2019 году, и помогут «отследить историю изменений и формирования ансамбля». Емельянов заявил, что некоторые артефакты возьмут для экспозиции, а одну из найденных дорожек накроют стеклянной витриной. Также планируется, что в усадьбе восстановят главный дом, построенный в стиле ампир, восточный и западный флигели, кладовую, кухню, служебное помещение и местный парк.
Ранее в октябре в трассе строящегося водопровода в Крыму была обнаружена древняя деревня Аджи-Эль, которая относится к золотоордынскому периоду истории (XIV — XV века). Археологи нашли там «хозяйственные ямы» и многочисленные кости скота и собак. Оказалось, что специалисты занимались поисками этого поселения еще в 1970-х годах, но тогда попытки не были успешными.
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Новости Москвы , Алексей Емельянов
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