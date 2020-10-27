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Московскую канатную дорогу закроют на техобслуживание со 2 по 18 ноября 

ТАСС и ещё 7 2 часа назад
Московскую канатную дорогу закроют для посетителей
Фото: ТАСС
Канатная дорога на Воробьевых горах в Москве будет временно закрыта со 2 по 18 ноября включительно. Временное закрытие связано с плановым ежегодным техническим обслуживанием, которое планируется провести совместно с представителями швейцарской компании "Бартолет Машиненбау АГ", сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Московской канатной дороги.

"Ежегодно весной и осенью Московская канатная дорога закрывается на плановое ежегодное обслуживание. Обычно проверка и наладка всех систем жизнеобеспечения воздушной трассы занимают от трех до пяти дней. Этой же осенью планируются особенные технические работы, которые продлятся почти две недели [со 2 по 18 ноября]. Связано это с регламентной процедурой по укорачиванию троса, которая осуществляется через год-два после запуска канатной дороги, а потом каждые пять лет", — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что в процессе эксплуатации канатной дороги происходит износ каната, влияющий на безопасность эксплуатации и нормальную техническую часть работы.

"В этом году мы производим вместе с представителями швейцарской компании "Бартолет Машиненбау АГ" плановые работы по счалке каната. Простыми словами, будут осуществляться работы по укорачиванию каната и последующее счаливание, то есть сплетение", — сообщили а пресс-службе.

Все действия будут производиться в соответствии с техническими требованиями и Федеральными нормами и правилами промышленной безопасности канатных дорог и фуникулеров.

"Мы приносим извинения москвичам и гостям канатной дороги за доставленные неудобства в связи с временным закрытием воздушной трассы на Воробьевых горах. Мы работаем во благо безопасности наших пассажиров", — заключили в пресс-службе.

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Новости Москвы , ИТАР-ТАСС
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