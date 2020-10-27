Московскую канатную дорогу закроют для посетителей

"Ежегодно весной и осенью Московская канатная дорога закрывается на плановое ежегодное обслуживание. Обычно проверка и наладка всех систем жизнеобеспечения воздушной трассы занимают от трех до пяти дней. Этой же осенью планируются особенные технические работы, которые продлятся почти две недели [со 2 по 18 ноября]. Связано это с регламентной процедурой по укорачиванию троса, которая осуществляется через год-два после запуска канатной дороги, а потом каждые пять лет", — сказали в пресс-службе.