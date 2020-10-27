За сутки в Москве вылечили от коронавируса 3 269 человек

Еще 3 269 пациентов вылечили столичные врачи от коронавирусной инфекции. Для подтверждения отсутствия у человека заболевания проводятся специальные исследования. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу в Москве.
Фото: Кирилл Зыков / АГН "Москва"Кирилл Зыков / АГН "Москва"
Заместитель мэра Москвы
по вопросам социального развития Анастасия Ракова
рассказала, что общее количество выздоровевших в столице с начала пандемии составляет теперь 296 474 человек.
При выписке пациент проходит дополнительное тестирование, чтобы удостовериться в отсутствии заболевания. Граждане, которым будет необходимо оставаться под наблюдением, получают рекомендации.
Вылечившиеся могут стать донорами плазмы. Для этого нужны переболевшие COVID-19 в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющие хронических заболеваний и с отрицательными анализами на ВИЧ, гепатиты В и С. Также выздоровевшие могут стать социальными волонтерами, помогая проходящим лечение от инфекции на дому.