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За сутки в Москве вылечили от коронавируса 3 269 человек

Вести Подмосковья
3 часа назад
Еще 3 269 пациентов вылечили столичные врачи от коронавирусной инфекции. Для подтверждения отсутствия у человека заболевания проводятся специальные исследования. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу в Москве.
За сутки в Москве вылечили от коронавируса 3 269 человек
Фото: Кирилл Зыков / АГН "Москва"Кирилл Зыков / АГН "Москва"
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что общее количество выздоровевших в столице с начала пандемии составляет теперь 296 474 человек.
При выписке пациент проходит дополнительное тестирование, чтобы удостовериться в отсутствии заболевания. Граждане, которым будет необходимо оставаться под наблюдением, получают рекомендации.
Вылечившиеся могут стать донорами плазмы. Для этого нужны переболевшие COVID-19 в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющие хронических заболеваний и с отрицательными анализами на ВИЧ, гепатиты В и С. Также выздоровевшие могут стать социальными волонтерами, помогая проходящим лечение от инфекции на дому.
Новости Москвы,Общество,Анастасия Ракова,
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