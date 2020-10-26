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Финансирование образовательных учреждений в Москве увеличилось в два раза 

Алиса Селезнёва 49 минут назад
Финансирование образовательных учреждений в Москве увеличилось в два раза
Фото: РИА Новости
Финансирование образовательных учреждений в Москве за последние десять лет увеличилось в 2–2,5 раза и составляет от 135 до 175 тысяч рублей на одного учащегося в год. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он напомнил, что в 2011 году в Москве был изменен механизм финансового обеспечения государственных образовательных учреждений и внедрены единые нормы, которые зависят от возраста детей, образовательной ступени, и регулярно повышаются.

«Переход на единые стандарты позволил увеличить оплату труда педагогов и повысить качество образовательного процесса», — подчеркнул заместитель мэра.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов уточнил, что в нормативы были включены практически все расходы образовательной организации.
Сейчас школы сами оплачивают коммунальные услуги, платят зарплату педагогам, выделяют деньги на мероприятия по повышению квалификации, закупку учебников и оборудования, пояснил он.

«Такая финансовая самостоятельность дает школам больше оперативности и гибкости в расходовании средств и повышает результативность работы образовательных организаций», — заявил Кирилл Пуртов.

«Рамблер» писал, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о проведении технологической революции в сфере жилищно-коммунального хозяйства. По его словам, были внедрены цифровые технологии управления сетями и сейчас диспетчер в онлайн-режиме видит ситуацию на каждом узле, а перекрытие аварийных участков осуществляется нажатием одной клавиши.
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Комментарии
Новости Москвы , Владимир Ефимов , Сергей Собянин , Правительство Москвы
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