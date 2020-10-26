Финансирование образовательных учреждений в Москве увеличилось в два раза 

Финансирование образовательных учреждений в Москве за последние десять лет увеличилось в 2–2,5 раза и составляет от 135 до 175 тысяч рублей на одного учащегося в год. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Он напомнил, что в 2011 году в Москве был изменен механизм финансового обеспечения государственных образовательных учреждений и внедрены единые нормы, которые зависят от возраста детей, образовательной ступени, и регулярно повышаются.

«Переход на единые стандарты позволил увеличить оплату труда педагогов и повысить качество образовательного процесса», — подчеркнул заместитель мэра.

Министр правительства Москвы , руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов уточнил, что в нормативы были включены практически все расходы образовательной организации.

Сейчас школы сами оплачивают коммунальные услуги, платят зарплату педагогам, выделяют деньги на мероприятия по повышению квалификации, закупку учебников и оборудования, пояснил он.

«Такая финансовая самостоятельность дает школам больше оперативности и гибкости в расходовании средств и повышает результативность работы образовательных организаций», — заявил Кирилл Пуртов.