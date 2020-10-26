Стартовало проектирование метро «Гольяново»

Проектирование нового участка Арбатско-покровской линии со станцией метро "Гольяново" началось в Москве , сообщила пресс-служба столичного Комплекса градостроительной политики и строительства.

"В наших планах продление в район Гольяново Арбатско-Покровской линии. Сейчас идет проектирование перегона и самой станции", — отметил глава ведомства Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что запуск участка позволит разгрузить станции "Щелковская" и "Щелковское шоссе" примерно на четверть. В ноябре 2019 года строительство станции "Гольяново" было согласовано Градостроительно-земельной комиссией. Сообщалось, что ею смогут пользоваться около 70 тысяч жителей района. Рядом со станцией расположат два вестибюля и выходы в город на обе стороны Уссурийской улицы.

Кроме того, у станции "Гольяново" появятся две автомобильные парковки. Отмечалось, что они помогут решить проблемы пассажиров, которые подъезжают к остановочному пункту на личном транспорте. Кроме того, планируется расширение проезжей части в рамках реконструкции участка Уссурийской улицы.

Всего в 2020 году планировалось запустить строительство 26 станций метро. В 2019 году в эксплуатацию сдали 17,9 километра линий и 8 станций подземки. Бочкарев заявлял, что темпы строительства метро Москвы остаются одними из самых высоких в мире.