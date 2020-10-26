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В Москве стартовало проектирование станции метро «Гольяново» 

Москва24 и ещё 3 1 час назад
Стартовало проектирование метро «Гольяново»
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Проектирование нового участка Арбатско-покровской линии со станцией метро "Гольяново" началось в Москве, сообщила пресс-служба столичного Комплекса градостроительной политики и строительства.

"В наших планах продление в район Гольяново Арбатско-Покровской линии. Сейчас идет проектирование перегона и самой станции", — отметил глава ведомства Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что запуск участка позволит разгрузить станции "Щелковская" и "Щелковское шоссе" примерно на четверть. В ноябре 2019 года строительство станции "Гольяново" было согласовано Градостроительно-земельной комиссией. Сообщалось, что ею смогут пользоваться около 70 тысяч жителей района. Рядом со станцией расположат два вестибюля и выходы в город на обе стороны Уссурийской улицы.
Кроме того, у станции "Гольяново" появятся две автомобильные парковки. Отмечалось, что они помогут решить проблемы пассажиров, которые подъезжают к остановочному пункту на личном транспорте. Кроме того, планируется расширение проезжей части в рамках реконструкции участка Уссурийской улицы.
Всего в 2020 году планировалось запустить строительство 26 станций метро. В 2019 году в эксплуатацию сдали 17,9 километра линий и 8 станций подземки. Бочкарев заявлял, что темпы строительства метро Москвы остаются одними из самых высоких в мире.
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Новости Москвы , Андрей Бочкарев
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