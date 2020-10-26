Мастер-классы и лекции проведут в онлайн-формате 

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Учреждения Центрального административного округа с 26 октября по 1 ноября проведут мастер-классы, лекции, тренировки, концерты классической музыки и народного пения в дистанционном формате.

Еще жители Мещанского района с 26 по 29 октября смогут принять участие в онлайн-уроках по пилатесу. За подробностями можно обращаться по телефону: 8 (495) 624-20-01.

Актеры московского театра «Большая Медведица» 30 октября организуют онлайн-читку на официальной странице организации в социальных сетях.