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Мастер-классы и лекции проведут в онлайн-формате 

Управа района Якиманка и ещё 3 56 минут назад
Мастер-классы и лекции проведут в онлайн-формате
Фото: РИА Новости
Учреждения Центрального административного округа с 26 октября по 1 ноября проведут мастер-классы, лекции, тренировки, концерты классической музыки и народного пения в дистанционном формате.
Представитель Дома Гоголя, доцент факультета журналистики Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова Егор Сартаков прочитает 30 октября с 19:00 до 21:00 онлайн-лекцию «Гоголь и русские художники XIX века».
Еще жители Мещанского района с 26 по 29 октября смогут принять участие в онлайн-уроках по пилатесу. За подробностями можно обращаться по телефону: 8 (495) 624-20-01.
Актеры московского театра «Большая Медведица» 30 октября организуют онлайн-читку на официальной странице организации в социальных сетях.
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Новости Москвы , Михаил Ломоносов , МГУ
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