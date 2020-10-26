Храм Болгарской православной церкви появится в Москве

Храм Болгарской православной церкви (БПЦ) в честь святителя Киприана в Чертаново будет сдан в эксплуатацию во втором квартале 2021 года. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба депутата Госдумы, куратора программы строительства православных храмов в Москве Владимира Ресина.

"Во втором квартале 2021 года планируется сдать в эксплуатацию весь храмовый комплекс святителя Киприана, так называемого болгарского храма. Сейчас идет второй этап строительных работ — внутренняя отделка приходского дома. Общая площадь храмового комплекса составляет 1 099 кв. м (с учетом дома причта). Новая церковь в честь святителя Киприана стала строиться по инициативе и при непосредственном участии болгарской диаспоры в Москве", — говорится в сообщении.

Чин освящения закладного камня храма совершил 25 июля 2013 года Патриарх Болгарский, митрополит Софийский Неофит. В пресс-службе сообщили ТАСС, что церковь святителя Киприана будет храмом БПЦ, она возводится силами болгарской общины, а также на пожертвования болгарской стороны и местных жителей.

В настоящее время в Москве существует подворье БПЦ в храме Успения Пресвятой Богородицы в Гончарах, построенном в 1654 году и не закрывавшемся в период советской власти. Подворьем Болгарской церкви он стал в 1948 году по благословению Патриарха Московского и всея руси Алексия I. Впоследствии к нему был приписан храм святителя Николая Чудотворца на Болвановке.