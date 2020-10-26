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Действующую в барах Москвы систему QR-кодов могут распространить на иные предприятия 

Москва24 и ещё 3 26 октября 2020
Применение QR-кодов в Москве могут расширить
Фото: Агентство «Москва»/Денис Гришкин
На предприятиях торговли и услуг может заработать система QR-кодов. Речь идет о проекте, который уже реализуется в ночных клубах столицы.
Так, с 19 октября для борьбы с COVID-19 ночные заведения в Москве используют систему "чек-ин". Доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полуночи до шести часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов.
При этом вводить ограничения на работу ночных заведений пока не планируется.
Также в России с 28 октября усиливают меры борьбы с коронавирусной инфекцией. Роспотребнадзор вводит всеобщий масочный режим, а также рекомендует региональным властям запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работу кафе в ночное время.
За последние сутки в России выявлено 16 550 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Из них 26,4% не имели клинических проявлений болезни.
По последним данным ВОЗ, в мире обнаружено уже более 42,9 миллиона случаев заражения, свыше 1,152 миллиона человек скончались.
В России зафиксировано 1 547 774 случая COVID-19, вылечились 1 158 940 человек, скончались 26 589.
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Новости Москвы , Роспотребнадзор
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