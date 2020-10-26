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Число выздоровевших после коронавируса в Москве за сутки выросло на 2681 человека

ИА Regnumиещё 14
3 часа назад
Столичные врачи вылечили еще 2681 человека, которые были инфицированы коронавирусом, сообщила журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
2681 пациент вылечился от коронавируса за сутки
Фото: ТАССТАСС
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 2681 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 293 205", - сказала она.
По ее словам, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.
Новости Москвы,Анастасия Ракова,
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