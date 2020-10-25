Собянин: последние недели дают надежду по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду на снижение заболеваемости коронавирусом в столице. Об этом он заявил в эфире «Россия 1», передает ТАСС

Так, за прошедшие две недели были выявлены рекордные объемы заболеваемости коронавирусной инфекцией и госпитализаций. Тем не менее этот факт позволяет надеяться, что динамика будет снижаться, отметил глава города.

23 октября Собянин предупредил , что столица приближается к пику заболеваемости COVID-19. До этого он говорил , что распространение коронавируса в Москве замедляется. По его словам, нет такого «взрывного роста» новых случаев, какой наблюдался раньше.

В городе за последние сутки зафиксировали 4453 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 391 361. С начала пандемии коронавируса в столице вылечились 287 910 пациентов, 6312 человек скончались.