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Около 180 домов по реновации возводят в Москве 

РИАМО и ещё 1 7 часов назад
180 домов по реновации возводят в Москве
Фото: ТАСС
На данный момент в столице ведется строительство почти 180 домов по программе реновации, с момента старта программы в эксплуатацию введено 68 многоквартирных домов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«У нас в стройке находится 178 домов по программе реновации. Большое количество уже находится в проектировании, готовимся к выходу на площадки», — сказал Бочкарев.

Он добавил, что на прилегающих к построенным домам территориях создается новая городская среда, включая парки, зоны отдыха и социальные учреждения.
Программа реновации была утверждена в столице в августе 2017 года. Она касается порядка 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5174 домов.
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Новости Москвы , Андрей Бочкарев
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