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В Москве не планируется вводить новые ограничения, заявил Собянин 

РИА Новости 58 минут назад
Собянин оценил возможность новых ограничений в Москве
Фото: РИА Новости
Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что никаких других ограничительных мер по коронавирусу в Москве пока не требуется, необходимо соблюдать уже введённые.

"Никаких других мер в настоящее время не требуется в городе, требуется неукоснительное соблюдение тех мер, которые уже приняты", — сообщил Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

Собянин оценил масштаб пандемии в столице
По словам мэра, прошедшие две недели с одной стороны выявили рекордные объемы заболеваемости и госпитализаций, но с другой — надежду, что динамика будет снижаться.
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