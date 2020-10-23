Собянин оценил возможность новых ограничений в Москве

Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что никаких других ограничительных мер по коронавирусу в Москве пока не требуется, необходимо соблюдать уже введённые.

"Никаких других мер в настоящее время не требуется в городе, требуется неукоснительное соблюдение тех мер, которые уже приняты", — сообщил Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

По словам мэра, прошедшие две недели с одной стороны выявили рекордные объемы заболеваемости и госпитализаций, но с другой — надежду, что динамика будет снижаться.