Москвичам дали 50%-ю скидку на проезд в метро 

Пассажиры, которые войдут в подземку с любых станций двух веток подземки, смогут приобрести билеты с 50-процентной скидкой, заявил мэр Москвы Сергей Собянин . Однако при соблюдении нескольких условий, сообщает РИА Новости.

Акция начнет действовать со 2 ноября на входах на станции Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий. Столичный мэр пояснил, что воспользоваться предложением можно будет вне часа пик: с 5:30 до 7:15 и с 8:45 до 9.15. По его словам, это первый эксперимент такого рода за всю историю новейшей России. Скидки будут действовать вплоть до 2 июля 2021 года.

Нововведение, по замыслу инициаторов, должно благоприятно сказаться на работе метро в часы пик: в частности, снизить нагрузку и позволить пассажирам соблюдать социальную дистанцию.

В августе, как сообщал «Рамблер», представители столичного метро заявили о планируемом расширении бонусной программы для пассажиров. Ранее она затрагивала только пополнение проездного билета «Кошелек» на карте «Тройка» на сумму от 250 рублей. Согласно нововведению, в программу также добавили пополнение «Единого» проездного, которое будет «поощряться» расчетом бонусов в размере 3% от записи билетов на 60 поездок или на 30, 90 и 365 дней.