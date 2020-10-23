Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты

Москвичам дали 50%-ю скидку на проезд в метро 

Павел Тиунов 1 час назад
Пассажиры, которые войдут в подземку с любых станций двух веток подземки, смогут приобрести билеты с 50-процентной скидкой, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Однако при соблюдении нескольких условий, сообщает РИА Новости.
Акция начнет действовать со 2 ноября на входах на станции Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий. Столичный мэр пояснил, что воспользоваться предложением можно будет вне часа пик: с 5:30 до 7:15 и с 8:45 до 9.15. По его словам, это первый эксперимент такого рода за всю историю новейшей России. Скидки будут действовать вплоть до 2 июля 2021 года.
В Москве устроили «охоту» за пассажирами без масок
Нововведение, по замыслу инициаторов, должно благоприятно сказаться на работе метро в часы пик: в частности, снизить нагрузку и позволить пассажирам соблюдать социальную дистанцию.
В августе, как сообщал «Рамблер», представители столичного метро заявили о планируемом расширении бонусной программы для пассажиров. Ранее она затрагивала только пополнение проездного билета «Кошелек» на карте «Тройка» на сумму от 250 рублей. Согласно нововведению, в программу также добавили пополнение «Единого» проездного, которое будет «поощряться» расчетом бонусов в размере 3% от записи билетов на 60 поездок или на 30, 90 и 365 дней.
Глава депртанса Максим Ликсутов тогда подчеркнул, что решение о расширении бонусной программы было принято исключительно в интересах пассажиров. По его словам, всем, кто осуществлял вышеуказанные пополнения за последние полгода бонусы будут начислены «ретроспективно». Бонусы, которые рассчитываются по системе «1 бонус = 1 рубль» можно будет обменивать в онлайн-магазинах или магазине приложения «Город». Список участвующих в программе предприятий насчитывает более 6 тысяч торговых точек в Москве и Московской области.
Комментарии 28
Новости Москвы , Видео , Максим Ликсутов , Сергей Собянин , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ереван выбрал США вместо России
Ереван выбрал США вместо России
Концерт Бузовой закончился скандалом и массовой оргией
Концерт Бузовой закончился скандалом и массовой оргией
«Еды нет»: американец остался в шоке от Крыма
«Еды нет»: американец остался в шоке от Крыма
Старец предрек России две войны
Старец предрек России две войны
Видео
Погоня за лихачом на «трехколесном» BMW попала на видео
01:25
Погоня за лихачом на «трехколесном» BMW попала на видео
Происшествия
Мужчину без маски жестко задержали полицейские при ребенке
00:23
Мужчину без маски жестко задержали полицейские при ребенке
Происшествия
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против экстремистов
02:36
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против экстремистов
Происшествия
Избивший девушку блогер Mellstroy после допроса попал на видео
00:29
Избивший девушку блогер Mellstroy после допроса попал на видео
Происшествия
Суд отпустил под арест бизнесмена, а его снова задержали
00:35
Суд отпустил под арест бизнесмена, а его снова задержали
Происшествия Криминал
Контрольные стрельбы танкистов ЗВО попали на видео
01:13
Контрольные стрельбы танкистов ЗВО попали на видео
Армия
Первый пуск из С-400 ВС Турции попал на видео
00:27
Первый пуск из С-400 ВС Турции попал на видео
Армия
Нефтяное пятно в акватории Находки попало на видео
00:22
Нефтяное пятно в акватории Находки попало на видео
Происшествия
Появилось видео подробностей взрыва школьника
02:49
Появилось видео подробностей взрыва школьника
Происшествия
Копия храма ВС РФ в Minecraft попала на видео
02:20
Копия храма ВС РФ в Minecraft попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение