Мэр назвал число получающих соцподдержку москвичей

В Москве социальную поддержку получают более 4 млн жителей. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.
«В Москве социальную поддержку получают больше 4 миллионов человек — каждый третий горожанин», — написал он в Instagram.
Собянин поблагодарил социальных работников за помощь пожилым людям и москвичам с хроническими заболеваниями
Столичный мэр уточнил, что в нынешнем году на программу соцподдержки выделено больше 540 млрд рублей.
«Мы также реформировали службу занятости. Сегодня там около 250 тысяч вакансий. Это в два раза больше, чем до пандемии. С начала года мы нашли работу почти 133 тысячам человек, еженедельно трудоустраиваем более 7 тысяч», — указывается в заявлении.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в Москве, несмотря на ситуацию с коронавирусом, людям с инвалидностью продолжают оказывать необходимую комплексную поддержку.