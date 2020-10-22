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Собянин назвал число получающих социальную поддержку москвичей 

RT на русском и ещё 4 4 часа назад
Мэр назвал число получающих соцподдержку москвичей
Фото: РИА Новости

В Москве социальную поддержку получают более 4 млн жителей. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.

«В Москве социальную поддержку получают больше 4 миллионов человек — каждый третий горожанин», — написал он в Instagram.

Собянин поблагодарил социальных работников за помощь пожилым людям и москвичам с хроническими заболеваниями
Столичный мэр уточнил, что в нынешнем году на программу соцподдержки выделено больше 540 млрд рублей.

«Мы также реформировали службу занятости. Сегодня там около 250 тысяч вакансий. Это в два раза больше, чем до пандемии. С начала года мы нашли работу почти 133 тысячам человек, еженедельно трудоустраиваем более 7 тысяч», — указывается в заявлении.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в Москве, несмотря на ситуацию с коронавирусом, людям с инвалидностью продолжают оказывать необходимую комплексную поддержку.
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Новости Москвы , Анастасия Ракова , Сергей Собянин
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