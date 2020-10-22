Мэр назвал число получающих соцподдержку москвичей

«Мы также реформировали службу занятости. Сегодня там около 250 тысяч вакансий. Это в два раза больше, чем до пандемии. С начала года мы нашли работу почти 133 тысячам человек, еженедельно трудоустраиваем более 7 тысяч», — указывается в заявлении.