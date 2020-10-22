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Памятник Льву Яшину у "Лужников" приведут в порядок

Москва24иещё 2
5 часов назад
До 2022 года в столице планируют обновить памятник вратарю Льву Яшину на Аллее спортивной славы стадиона "Лужники". Об этом сообщает Агентство "Москва".
Памятник Льву Яшину приведут в порядок
Фото: ТАССТАСС
"В планах Мосгорнаследия привести памятник в порядок до 2022 года. Специалисты в ближайшее время оценят состояние скульптуры, определят объем необходимых работ и разработают методику их проведения", – заявил глава ведомства Алексей Емельянов.
Автор памятника – скульптор Александр Рукавишников. Его работа была установлена на Аллее спортивной славы в 1997 году.
Помимо памятника Льву Яшину у "Лужников", монументы в его память установлены у стадиона "Динамо" и на "Аллее Российской славы" у главного входа в здание Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма.На портале "Узнай Москву" появился новый тематический квест в честь дня рождения лучшего вратаря XX века по версии FIFA Льва Яшина. Он состоит из 10 вопросов.
Новости Москвы,Александр Рукавишников,Лев Яшин,Алексей Емельянов,
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