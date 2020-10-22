Памятник Льву Яшину приведут в порядок

Помимо памятника Льву Яшину у "Лужников", монументы в его память установлены у стадиона "Динамо" и на "Аллее Российской славы" у главного входа в здание Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма.На портале "Узнай Москву" появился новый тематический квест в честь дня рождения лучшего вратаря XX века по версии FIFA Льва Яшина. Он состоит из 10 вопросов.