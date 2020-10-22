Движение поездов на МЦК изменится 24 октября

24 октября поезда Московского центрального кольца (МЦК), следующие по направлению от Ботанического сада до Зорге, будут проезжать без остановки станции Коптево и Балтийская.

Фото: портал мэра и правительства Москвы портал мэра и правительства Москвы

Изменения связаны со строительством участков Северно-Восточной хорды, сообщает пресс-служба Дептранса.

Чтобы проехать к закрытым остановкам, следует воспользоваться станцией Стрешнево, а чтобы уехать с них – станцией Лихоборы. Там можно пересесть на поезд, следующий в обратном направлении.

Пассажиров призвали быть внимательными и планировать поездки заранее.