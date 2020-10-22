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Движение поездов на МЦК изменится 24 октября

Москва24иещё 3
3 часа назад
24 октября поезда Московского центрального кольца (МЦК), следующие по направлению от Ботанического сада до Зорге, будут проезжать без остановки станции Коптево и Балтийская.
Движение поездов на МЦК изменится 24 октября
Фото:  портал мэра и правительства Москвы портал мэра и правительства Москвы
Изменения связаны со строительством участков Северно-Восточной хорды, сообщает пресс-служба Дептранса.
Чтобы проехать к закрытым остановкам, следует воспользоваться станцией Стрешнево, а чтобы уехать с них – станцией Лихоборы. Там можно пересесть на поезд, следующий в обратном направлении.
Пассажиров призвали быть внимательными и планировать поездки заранее.
Ранее сообщалось, что на всех станциях столичного метрополитена и Московского центрального кольца появилось свыше 400 тепловизоров. Они абсолютно безвредны и смогут мгновенно распознавать человека с повышенной температурой.По данным Дептранса, новые аппараты установлены также в административных зданиях подземки и депо.
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