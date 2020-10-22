Квест памяти Яшина появился на портале «Узнай Москву»

На портале "Узнай Москву" появился новый тематический квест в честь дня рождения лучшего вратаря XX века по версии ФИФА — Льва Яшина , говорится на портале мэра и правительства Москвы

Как уточняется, участникам предстоит ответить на 10 вопросов по биографии легендарного футболиста и познакомиться с любопытными фактами его жизни. Результатами прохождения квеста можно поделиться на своих страницах в социальных сетях. Как рассказал куратор IT-проектов в сфере культуры и бизнеса Департамента информационных технологий Москвы Сергей Шакрыл , новый квест это не только дань памяти великому спортсмену и тренеру, но и возможность проверить свои знания всем любителям футбола.

"Лев Яшин родился в Москве и всю спортивную карьеру выступал за один футбольный клуб. Он был новатором, который перевернул представления о роли вратаря в команде и ввел новую технику игры в штрафной площадке", — рассказал Шакрыл.

Первый вопрос квеста посвящен началу профессиональной карьеры Яшина. Пользователям нужно будет ответить, между какими видами спорта ему пришлось выбирать и почему он стал футболистом.

Информационный портал "Узнай Москву" является совместным проектом московских департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки.

Ранее на портале "Узнай Москву" опубликовали новый онлайн-квест. Он включает в себя 10 вопросов, а в комментариях к некоторым ответам приведены документальные свидетельства — воспоминания самих мастеров и искусствоведов.