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Квест памяти Льва Яшина появился на портале «Узнай Москву» 

Москва24 и ещё 5 7 часов назад
Квест памяти Яшина появился на портале «Узнай Москву»
Фото: пресс-служба олимпийского комплекса "Лужники"
На портале "Узнай Москву" появился новый тематический квест в честь дня рождения лучшего вратаря XX века по версии ФИФА — Льва Яшина, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как уточняется, участникам предстоит ответить на 10 вопросов по биографии легендарного футболиста и познакомиться с любопытными фактами его жизни. Результатами прохождения квеста можно поделиться на своих страницах в социальных сетях. Как рассказал куратор IT-проектов в сфере культуры и бизнеса Департамента информационных технологий Москвы Сергей Шакрыл, новый квест это не только дань памяти великому спортсмену и тренеру, но и возможность проверить свои знания всем любителям футбола.

"Лев Яшин родился в Москве и всю спортивную карьеру выступал за один футбольный клуб. Он был новатором, который перевернул представления о роли вратаря в команде и ввел новую технику игры в штрафной площадке", — рассказал Шакрыл.

Первый вопрос квеста посвящен началу профессиональной карьеры Яшина. Пользователям нужно будет ответить, между какими видами спорта ему пришлось выбирать и почему он стал футболистом.
Информационный портал "Узнай Москву" является совместным проектом московских департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки.
Ранее на портале "Узнай Москву" опубликовали новый онлайн-квест. Он включает в себя 10 вопросов, а в комментариях к некоторым ответам приведены документальные свидетельства — воспоминания самих мастеров и искусствоведов.
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Комментарии
Новости Москвы , Лев Яшин , Сергей Шакрыл , Правительство Москвы
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