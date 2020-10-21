Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты

Собянин открыл движение по проспекту Генерала Дорохова 

Москва меняется и ещё 13 1 час назад
Собянин открыл движение по проспекту Генерала Дорохова
Фото: Москва меняется
Собянин открыл движение по проспекту Генерала Дорохова. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Большое событие в Москве: построен один из крупнейших последнего времени дорожный объект — еще одна вылетная магистраль — дублер Кутузовского проспекта, Мичуринского проспекта и «Можайки». Ситуация на этих магистралях после ввода новой вылетной магистрали должна улучшиться. Проект реализовывался в течение последних пяти лет, поэтапно, начиная от развязки на МКАД и основного хода от МКАД до Аминьевского шоссе. Потом — до ул. Минская. И сегодня последний этап — до Третьего транспортного кольца. 10 км основного хода. Всего — около 23 км дорог. 25 искусственных сооружений: мостов, эстакад, тоннелей, пешеходных подземных переходов — сложнейший, огромный объект, нужный и важный для города», — сказал Собянин.

По его словам, около миллиона горожан почувствуют улучшение транспортной ситуации с вводом этого нового дорожного объекта.
Видео дня. Шоу выпускников полицейской академии сравнили с гей-парадом
Москва меняется: последние новости
Благотворите​льный сервис появился на портале mos.ru Благотворите​льный сервис появился на портале mos.ru В ночных клубах Москвы введут систему идентификации посетителей В ночных клубах Москвы введут систему идентификации посетителей Тематические «Тройки» и «Единые» выпустили в московском метро к 800-летию Нижнего Новгорода Тематические «Тройки» и «Единые» выпустили в московском метро к 800-летию Нижнего Новгорода
Комментарии
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова сняла трусы перед чужим мужем
Волочкова сняла трусы перед чужим мужем
«Капитуляция перед COVID»: врачи разделись догола
«Капитуляция перед COVID»: врачи разделись догола
Назван основной источник коронавируса в РФ
Назван основной источник коронавируса в РФ
На «Голосе» разгорелся скандал из-за блокадницы
На «Голосе» разгорелся скандал из-за блокадницы
Видео
«Молочная река» в Сочи попала на видео
00:12
«Молочная река» в Сочи попала на видео
Российский массажист силой вывернул голову младенцу и попал на видео
00:15
Российский массажист силой вывернул голову младенцу и попал на видео
Опубликовано видео ДТП с участием такси на юге Москвы
00:46
Опубликовано видео ДТП с участием такси на юге Москвы
Первый боевой пуск суперэсминца ВМС США попал на видео
00:41
Первый боевой пуск суперэсминца ВМС США попал на видео
Пассажирка ударила мужа на глазах у всего самолета и попала на видео
01:09
Пассажирка ударила мужа на глазах у всего самолета и попала на видео
Опубликовано видео инцидента с «беременным» россиянином
01:48
Опубликовано видео инцидента с «беременным» россиянином
Общество
Мэр города разрешил выгонять COVID-диссидентов из автобуса
01:56
Мэр города разрешил выгонять COVID-диссидентов из автобуса
Политика Происшествия
Грабитель напал на старушку с тростью средь бела дня
00:42
Грабитель напал на старушку с тростью средь бела дня
Происшествия
Путин выпил с Михалковым
00:53
Путин выпил с Михалковым
Политика
Опубликовано видео закончившейся стрельбой драки в кафе Петербурга
00:44
Опубликовано видео закончившейся стрельбой драки в кафе Петербурга
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение