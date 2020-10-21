Собянин открыл движение по проспекту Генерала Дорохова 

«Большое событие в Москве: построен один из крупнейших последнего времени дорожный объект — еще одна вылетная магистраль — дублер Кутузовского проспекта, Мичуринского проспекта и «Можайки». Ситуация на этих магистралях после ввода новой вылетной магистрали должна улучшиться. Проект реализовывался в течение последних пяти лет, поэтапно, начиная от развязки на МКАД и основного хода от МКАД до Аминьевского шоссе. Потом — до ул. Минская. И сегодня последний этап — до Третьего транспортного кольца. 10 км основного хода. Всего — около 23 км дорог. 25 искусственных сооружений: мостов, эстакад, тоннелей, пешеходных подземных переходов — сложнейший, огромный объект, нужный и важный для города», — сказал Собянин.