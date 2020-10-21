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Москвичам объяснили правила ремонта во время удаленки 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Москвичам объяснили правила ремонта
Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»
В настоящее время в Москве нет запрета на шумные ремонтные работы, они проводятся в соответствии с общим режимом. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» сообщил председатель комиссии столичной Общественной палаты по ЖКХ, капитальному ремонту и вопросам местного самоуправления Александр Козлов.
Он объяснил, что из действующих правил, появившихся во время карантина и касающихся ремонта, действуют только два: масочный режим и соблюдение социальной дистанции. Перевод сотрудников предприятий на удаленку никак не сказался на нынешних ограничениях.

«В Москве нельзя шуметь с 23:00 до 07:00, а также делать ремонт — с 19:00 до 09:00, с 13:00 до 15:00, по воскресеньям и праздничным дням», — заявил Козлов.

Также он напомнил, что существуют эквивалентный уровень шума (постоянный уровень шума, измеряющийся за определенное время) и максимальный (наибольший уровень звука за определенное время).
«Безопасный уровень шума в квартире — не более 55 децибел по максимальному уровню звука. Этот уровень должен соблюдаться с 07:00 до 23:00. В ночное время — с 23:00 до 07:00 — уровень шума не должен превышать 45 децибел по максимальному уровню звука», — сказал председатель комиссии. Для сравнения: спокойный разговор или пение птиц — это около 50 децибел.
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Новости Москвы , Александр Козлов , Радиостанция "Говорит Москва" , Кыргызстан , Китай , Монголия , Оренбургская Область , Соль-Илецк , Узбекистан
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