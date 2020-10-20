22 бывших здания АТС в Москве украсят граффити

В столице начали проект по художественному оформлению фасадов зданий бывших автоматических телефонных станций (АТС), всего граффити украсят 22 здания, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

С 2019 года здания группы компаний «Бизнес-Недвижимость» объединили под брендом в центры «Территория». АТС являются уникальными объектами нежилой недвижимости.

Он уточнил, что здания сохранят свою индивидуальность и историческую значимость, но также будут знакомить горожан и гостей Москвы с историей района.