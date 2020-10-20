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Первый снег пошел в столице 

Павел Тиунов 1 час назад
В некоторых столичных районах наблюдается первый снег, сообщает телеканал «Москва24». В ближайшие дни, отмечают синоптики, в Москве сильно похолодает.
Осадки выпали на северо-западе и в центре российской столицы. Снег был замечен в Щукино, Тверском районе и на ВДНХ. На видео, опубликованном в Telegram-канале РИА Новости, что с неба сыпется мелкая снежная крупа. При этом, долетая до поверхности, она тает.
Синоптики отмечают, что в ближайшие дни в Москве значительно похолодает. Ночами ожидаются заморозки, в связи с чем не исключено, что в темное время суток может образоваться небольшой снежный покров. Ведущий эксперт центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пояснил РБК, что днем столбики термометров не поднимутся выше 4 выше нуля. Однако уже к концу недели, подчеркнул эксперт, столичный регион попадет в зону «волны атлантического тепла». В пятницу воздух в Москве прогреется до плюс 12 градусов.
20 октября, как сообщал «Рамблер», в Москве был объявлен желтый уровень опасности из-за усиления ветра. В области скорость порывов может достигать 17 метров в секунду. Сотрудники экстренных служб посоветовали жителям региона не выходить без острой надобности на улицу и по возможности обходить стороной деревья, шаткие конструкции и рекламные билборды.
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Новости Москвы , Видео , Евгений Тишковец , РИА Новости , Москва24 , РБК
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