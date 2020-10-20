Москвичам рассказали о новогодних праздниках

Несмотря на то что вакцинация жителей Москвы от коронавирусной инфекции может начаться уже в декабре — январе, не стоит ждать, что строгие ограничения сразу будут сняты. Инфекционист Валерий Безносенко не исключил, что новогодние праздники москвичи могут встретить в условиях карантина.

Специалист пояснил, что осенью и зимой количество заболеваний респираторными инфекциями растёт, это происходит и в отношении COVID-19. Тем более что у людей пока ещё не сформировался иммунитет к коронавирусу. По словам Безносенко, начало вакцинации зимой не сможет в корне изменить ситуацию. Более того, он подчёркивает, что клинические исследования вакцины, по объективным причинам, могут быть завершены только к лету.

Если не ошибаюсь, 10 сентября было введение первым добровольцам. Клинические исследования для каждого добровольца — это 180 дней. Соответственно, последний доброволец из 40 тысяч завершит к маю свои 180 дней с момента первого введения вакцины. А потом ещё обработка этих данных, и, дай бог, к июню — июлю эти данные должны быть получены, — цитирует специалиста «Ридус».

Безносенко также обратил внимание на то, что некоторые зарубежные исследовательские центры приостановили работу, так как у испытуемых появились серьёзные заболевания. Инфекционист утверждает, что рекомендовать препарат к массовой вакцинации может лишь тогда, когда есть уверенность в её эффективности и, главное, в безопасности.