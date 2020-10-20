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Осенний фестиваль в «Аптекарском огороде» в Москве продлили до 15 ноября 

ТАСС и ещё 1 4 часа назад
Осенний фестиваль в «Аптекарском огороде»продлили
Фото: РИА Новости
Осенний фестиваль цветов и тыкв в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве продлили до 15 ноября. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе учреждения.

"По многочисленным просьбам осенний фестиваль цветов и тыкв мы продлили до 15 ноября. На фестивале представлено свыше 50 самых эффектных, новых, модных и редких сортов хризантем всевозможных оттенков, размеров и форм — экспозиция постоянно меняется", — рассказали в пресс-службе.

Также в рамках фестиваля 1 и 15 ноября торжественно вскроют самые большие тыквы, выращенные в России в 2020 году.

"Тыквенные ломти раздадут посетителям, а ценные семена сорта "Гигант Атлантики" — участникам розыгрыша. У обладателей семян появится реальный шанс вырастить самую большую в России тыкву, как это сделал в этом году тыквовод из Подмосковья Андрей Гусев, чьи поразительные овощи и представлены у нас", — рассказали в пресс-службе.

Ежегодный фестиваль открылся 12 сентября.
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Новости Москвы , Андрей Гусев , МГУ , Московская область
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