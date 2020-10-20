Осенний фестиваль в «Аптекарском огороде»продлили

"Тыквенные ломти раздадут посетителям, а ценные семена сорта "Гигант Атлантики" — участникам розыгрыша. У обладателей семян появится реальный шанс вырастить самую большую в России тыкву, как это сделал в этом году тыквовод из Подмосковья Андрей Гусев, чьи поразительные овощи и представлены у нас", — рассказали в пресс-службе.