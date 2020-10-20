Москвичам пообещали мокрый снег

Евгений Тишковец. Первый снег, порывы ветра до 10-15 метров в секунду ожидаются в Москве во вторник, по ощущениям будет казаться как минус 1, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"

"Сегодня синоптическая ситуация обусловится тыловой частью Североатлантического циклона, куда будут проникать густые массивы облачности и скоротечные ливневые осадки в смешанной фазе и холодный арктический воздух с температурой на несколько градусов ниже нормы. Сегодня с высокой степенью вероятности выпадет первый снег. Облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременный мокрый снег, мы увидим его в ближайшие часы", — рассказал Тишковец.

Он отметил, что метеостанции до сих пор не фиксировали снег. Выпадет порядка 1-2 миллиметров, однако снег не покроет землю порошей, а растает.

"Температура всего лишь плюс 3 — плюс 5 в Москве, плюс 1 — плюс 6 в Подмосковье. Ветер западный, северо-западный, 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 750 миллиметров ртутного столба", — сообщил Тишковец.

По словам синоптика, при таком плотном, порывистом, неприятном, с переходом на северо-западные румбы, с порывами до 10-15 метров в секунду, при относительной влажности 80%, по ощущениям будет как минус 1 — на улице будет казаться гораздо холоднее, чем есть на самом деле.