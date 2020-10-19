Более миллиона москвичей перевели на удалёнку 

Глава московского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал о выполнении указа мэра города Сергея Собянина о переводе сотрудников на удалённую работу. По его словам, в мэрию поступила информация более чем о 1,1 млн сотрудников, которые работают из дома.

При этом работодатели передали властям номера телефонов и другие данные почти миллиона работников.

По данным на конец дня воскресенья подали сведения [о переведённых на удалёнку сотрудниках] на mos.ru 164 тысячи компаний и индивидуальных предпринимателей <…> В этих всех компаниях и у индивидуальных предпринимателей работают более 3 миллионов 600 тысяч сотрудников, — сказал он в эфире телеканала «Москва 24».