Два храма РПЦ на севере достроят в 2021 году

Храм в честь святителя Спиридона Тримифунтского в районе Коптево и деревянный храм в честь 12 апостолов районе Ховрино достроят в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы депутата Госдумы , куратора Программы строительства православных храмов в Москве Владимир Ресина.

Фото: предоставлено пресс-службой депутата Госдумы РФ Владимира Ресина предоставлено пресс-службой депутата Госдумы РФ Владимира Ресина

Ранее сообщалось, что оба храма сдадут в эксплуатацию в 2020 году.

"Изначально планировалось, что получится сдать храм (в честь 12 апостолов районе Ховрино, строительство которого началось в 2017 году – ред.) в эксплуатацию в этом году, но пандемия и карантин внесли свои коррективы", - говорится в сообщении.

Сейчас строители работают с кровлей, в ноябре начнут благоустраивать территорию, отмечают в пресс-службе. Храм строят из лиственницы, с резным иконостасом из трехсотлетнего дуба.

По словам Ресина, строительство храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского в районе Коптево "идет полным ходом".

"Работы по кровле планируется завершить в феврале 2021 года. Рабочие практически завершили установку инженерных систем и коммуникаций. Устройство полов и завершение установки иконостаса с заполнением его иконами намечены на май 2021 года", - рассказал он.

Храм в честь святителя Спиридона Тримифунтского в районе Коптево – самый большой из возводимых по программе в Северном административном округе Москвы. Он рассчитан на тысячу человек.