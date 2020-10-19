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Два храма РПЦ на севере Москвы достроят в 2021 году

РИА Недвижимостьиещё 6
2 часа назад
Храм в честь святителя Спиридона Тримифунтского в районе Коптево и деревянный храм в честь 12 апостолов районе Ховрино достроят в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы депутата Госдумы, куратора Программы строительства православных храмов в Москве Владимир Ресина.
Два храма РПЦ на севере достроят в 2021 году
Фото: предоставлено пресс-службой депутата Госдумы РФ Владимира Ресинапредоставлено пресс-службой депутата Госдумы РФ Владимира Ресина
Ранее сообщалось, что оба храма сдадут в эксплуатацию в 2020 году.
"Изначально планировалось, что получится сдать храм (в честь 12 апостолов районе Ховрино, строительство которого началось в 2017 году – ред.) в эксплуатацию в этом году, но пандемия и карантин внесли свои коррективы", - говорится в сообщении.
Сейчас строители работают с кровлей, в ноябре начнут благоустраивать территорию, отмечают в пресс-службе. Храм строят из лиственницы, с резным иконостасом из трехсотлетнего дуба.
По словам Ресина, строительство храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского в районе Коптево "идет полным ходом".
"Работы по кровле планируется завершить в феврале 2021 года. Рабочие практически завершили установку инженерных систем и коммуникаций. Устройство полов и завершение установки иконостаса с заполнением его иконами намечены на май 2021 года", - рассказал он.
Храм в честь святителя Спиридона Тримифунтского в районе Коптево – самый большой из возводимых по программе в Северном административном округе Москвы. Он рассчитан на тысячу человек.
Программа строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась "Программа 200 храмов", инициирована патриархом Московским и вся Руси Кириллом в 2009 году и реализуется на пожертвования.
Новости Москвы,Патриарх Кирилл,РПЦ,Госдума,
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