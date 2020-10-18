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В Москве еще 1960 человек вылечились от коронавируса

Газета.Ruиещё 7
18 октября 2020
В Москве еще 1960 человек выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штабы со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.
В столице 1960 человек вылечились от коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По ее словам, общее количество вылечившихся от инфекции достигло 277 608.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 39,1 млн заболевших, более 29 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили свыше 1,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V". 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название "ЭпиВакКорона". Ее разработал новосибирский центр "Вектор".
Новости Москвы,Владимир Путин,Российский фонд прямых инвестиций,
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