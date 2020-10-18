Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Число умерших с коронавирусом в Москве превысило 6 тыс. 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Число умерших с COVID в Москве превысило 6 тысяч
Фото: РИА Новости
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 51. Об этом сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

"В Москве скончался 51 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — сказали в штабе.

Всего в столице умерли 6 009 человек с коронавирусом. На 18 октября в Москве зафиксировано около 362,3 тыс. случаев заражения, в общей сложности в городе вылечились порядка 273,9 тыс. пациентов.
Коронавирусом в мире заразились около 38,6 млн человек, почти 1,11 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 399 334 случая заражения, выздоровели 1 070 576 человек, умерли 24 187. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
ТАСС: последние новости
В московском транспорте усилят контроль за ношением масок и перчаток В московском транспорте усилят контроль за ношением масок и перчаток В Москве вернувшиеся туристы оштрафованы на 1 млн руб. за невнесение данных о тестировании В Москве вернувшиеся туристы оштрафованы на 1 млн руб. за невнесение данных о тестировании Полиция Москвы проверяет видео, на котором водитель автобуса бьет пассажира Полиция Москвы проверяет видео, на котором водитель автобуса бьет пассажира
Новости Москвы , Правительство РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще 57 человек с COVID-19 умерли за сутки
Еще 57 человек с COVID-19 умерли за сутки
Найдено последнее пророчество Джуны о России
Найдено последнее пророчество Джуны о России
Раскрыты детали допроса Конкина
Раскрыты детали допроса Конкина
Ереван заявил об уничтожении израильского броневика
Ереван заявил об уничтожении израильского броневика
Видео
Апокалиптическое небо над Колорадо попало на видео
00:56
Апокалиптическое небо над Колорадо попало на видео
В мире
Уничтожение армянского С-300 Азербайджаном показали на видео
00:40
Уничтожение армянского С-300 Азербайджаном показали на видео
Падение детей с эскалатора в московском ТЦ попало на видео
00:22
Падение детей с эскалатора в московском ТЦ попало на видео
Опубликовано видео задержания пассажира без маски в метро Петербурга
03:20
Опубликовано видео задержания пассажира без маски в метро Петербурга
Полеты на предельно малой высоте самолётов Ан-12 и Ан-26 попали на видео
00:55
Полеты на предельно малой высоте самолётов Ан-12 и Ан-26 попали на видео
Прогулка семейства кабанов попала на видео
00:29
Прогулка семейства кабанов попала на видео
«Мокрую» посадку Ан-124 показали на видео
01:14
«Мокрую» посадку Ан-124 показали на видео
Испытания Турцией российских С-400 на Черном море попали на видео
00:11
Испытания Турцией российских С-400 на Черном море попали на видео
Глава Ялты умер от коронавируса
00:32
Глава Ялты умер от коронавируса
Политика
Россияне устроили с полицейскими драку и попали на видео
00:56
Россияне устроили с полицейскими драку и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение