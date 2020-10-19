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В Москве задумали ввести систему идентификации в ресторанах и магазинах 

Lenta.ru и ещё 3 35 минут назад
В Москве вводят систему идентификации
Фото: РИА Новости
Мэрия Москвы может распространить систему идентификации посетителей, заработавшую в ночных клубах с 19 октября, на рестораны, непродовольственные магазины и салоны красоты. Об этом заявил глава столичного департамента торговли и услуг, первый заместитель руководителя аппарата мэра Алексей Немерюк в интервью ресторатору Дмитрию Левицкому в Instagram.
По его словам, если система чик-инов покажет эффективность в работе ночных клубов, то впоследствии к ним могут присоединиться другие отрасли.

«На мой взгляд, это некая альтернатива полному закрытию», — пояснил Немерюк.

Власти столицы начали проговаривать с бизнесом такую возможность.
Мэр Москвы Сергея Собянин подписал указ, согласно которому с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлека­тельные заведения, открытые с 0 часов ночи до 6 часов утра, возможен только при условии регистрации номеров телефонов. На входе в заведения человек должен отсканировать QR-код или отправить СМС на номер 7377. Штраф для бизнеса за нарушение правил составит от 300 до 500 тысяч рублей.
Ранее в Москве ужесточили контроль за масочно-перчаточным режимом в транспорте. Так, гражданам без средств индивидуальной защиты не позволят совершить поездку, даже если они оплатили проезд.
В Москве за последние сутки выявили 4648 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 357 643, число умерших превысило шесть тысяч. За все время вылечились 272 227 пациентов.
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Новости Москвы , Гаджеты , Общество , COVID-19 , Алексей Немерюк , Дмитрий Левицкий , Правительство Москвы
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