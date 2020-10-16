Твори добро: на mos.ru появился благотворительный сервис

Сейчас он работает в тестовом режиме — уже можно оказать помощь шести организациям. Постепенно их количество будет увеличиваться.

Фото: Ю. Иванко. Mos.ru Ю. Иванко. Mos.ru

На портале Мэра и Правительства Москвы запустили новый сервис, который позволяет горожанам поддерживать программы благотворительных организаций. Делать пожертвования могут зарегистрированные на mos.ru физические лица в разделе «Мои платежи»

«Сервис создан по инициативе самих благотворителей. С его помощью можно узнать об их социально значимых программах и поддержать тех, кому нужна наша забота. Приглашаем благотворительные организации присоединиться к этому большому совместному проекту. Сегодня он начал работать в тестовом режиме», — сказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

По ее словам, в столице насчитывается более трех тысяч благотворительных фондов и объединений.

Сделавшие пожертвование пользователи будут получать на электронную почту информационные письма от портала mos.ru о результатах работы сервиса. Там будут указаны сумма перечислений и количество благополучателей по каждой программе.

К сервису уже подключились шесть благотворительных организаций. Это «Справедливая помощь Доктора Лизы», «Фонд продовольствия “Русь”», фонд поддержки слепоглухих «Со-единение», фонд «Женщины за жизнь», фонд «Благо дари миру» и фонд помощи бездомным животным «Ника». Количество благотворительных организаций, в чей адрес можно сделать пожертвование, будет расти. В список войдут только проверенные и зарекомендовавшие себя организации.

Сделать пожертвования через mos.ru

Сделать благотворительный взнос можно в сервисе «Мои платежи». Для этого необходимо выбрать строку с наименованием платежа «Благотворительность». Далее сервис предложит ознакомиться с информацией о программах и о деятельности организаций, которые их реализуют. Затем пользователю нужно выбрать организацию и указать сумму пожертвования. Перевод возможен только с помощью банковской карты.

«Москва продолжает расширять функционал столичной цифровой экосистемы и предоставлять горожанам новые возможности на единой городской интернет-платформе. Новый сервис на портале mos.ru позволяет пожертвовать средства на благотворительность. Сделать взнос можно быстро и удобно», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Как благотворительные организации могут присоединиться к сервису

Присоединиться к сервису может любая благотворительная организация, которая ведет социально значимую деятельность в столице более года и состоит в Реестре благотворительных организаций Москвы. Для включения в реестр необходимо направить заявку в Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы. О том, как это сделать, можно прочитать здесь . Кроме того, организации надо зарегистрироваться на сайте «Душевная Москва» и заполнить профиль в личном кабинете, а также добавить свои благотворительные программы в платежный сервис портала mos.ru.

«Чтобы максимально упростить для благотворительных организаций процедуру подключения к сервису, мы разработали специальный обучающий курс. Подробную информацию об участии, перечень документов и инструкцию по подключению можно найти на сайте “Душевная Москва”. Там же мы будем публиковать отчеты по всем программам, участвующим в сервисе mos.ru. Таким образом, горожане смогут следить за тем, как и на что были потрачены их пожертвования», — сообщил председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

Город вместе с НКО и волонтерами

Сегодня в Москве зарегистрировано более 30 тысяч негосударственных некоммерческих организаций. Более шести тысяч из них являются социально ориентированными. За последние семь лет общее число подобных НКО увеличилось более чем на 80 процентов.

Самые популярные направления работы социально ориентированных организаций — образование и просвещение, здравоохранение, поддержка социально незащищенных слоев населения, культура и искусство, физкультура и спорт, патриотическое воспитание.

Их участники поддерживают детей с особенностями развития и детей-сирот, малообеспеченные и многодетные семьи, заботятся о бездомных, помогают животным, организуют акции и мероприятия.

Правительство Москвы уделяет большое внимание сотрудничеству с некоммерческими организациями. Например, город передал социально ориентированным НКО помещения общей площадью более 175 тысяч квадратных метров. На базе государственного бюджетного учреждения «Московский дом общественных организаций» также создана сеть коворкинг-центров для НКО. Она включает 11 помещений общей площадью более пяти тысяч квадратных метров.

В каждом коворкинг-центре есть удобные помещения с Wi-Fi и необходимым оборудованием. Представители некоммерческих организаций могут использовать переговорные комнаты и отдельные рабочие места, проводить мероприятия. Сотрудники коворкинг-центров помогают организовать фото- и видеосъемку, консультируют по различным вопросам.

Кроме того, в столице работает портал «Душевная Москва». Это информационный ресурс, где НКО могут разместить презентационные материалы, новости, анонсы мероприятий и привлечь тем самым партнеров, волонтеров и горожан.