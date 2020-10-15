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Собянин объяснил новые меры против коронавируса 

РИА Новости 1 час назад
Собянин объяснил новые меры против коронавируса
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" назвал цель новых мер против коронавируса в столице.
Градоначальник заявил, что идентификация посетителей ночных клубов в Москве нужна, чтобы не допустить их закрытия при дальнейшем росте числа новых заражений коронавирусом.

"Сами представители этих заведений обратились к нам, понимая, что они находятся первые в очереди под закрытие", — пояснил Собянин.

Нововведение позволит оперативно выявлять контактных лиц в случае заражения, добавил мэр.
Эксперимент с QR-кодами могут расширить в Москве
С 19 октября в столице вводится идентификация посетителей ночных заведений — открытых с полуночи до шести часов утра. Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на номер 7377. Предполагается, что пользоваться новой системой будет более 500 столичных ночных клубов и баров.
Ранее Собянин заявил, что эта неделя станет решающей в плане ужесточения ограничительных мер в городе. В Москве не только стало больше тяжелых больных, которые находятся в реанимации и на аппаратах искусственной вентиляции легких, но и смертность также повысилась. За последние сутки в столице выявили еще 3942 случая заражения коронавирусом, 1196 больных госпитализировали. Скончались 57 человек.
Московские компании и предприятия обязали с 5 по 28 октября перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников, а также работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Школьные осенние каникулы при этом продлили до двух недель — с 5 по 18 октября. Накануне стало известно, что учащиеся средней и старшей школы (6-11-е классы) с понедельника будут на удаленке.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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