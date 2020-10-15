Эксперимент с QR-кодами могут расширить в Москве 

Если эксперимент по регистрации посетителей с помощью QR-кодов в ночных заведениях Москвы пройдет успешно, систему могут распространить на государственные учреждения. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил глава департамента торговли и услуг города Москвы, первый заместитель руководителя аппарата мэра Алексей Немерюк

«Если он (эксперимент) будет удачным, то, я думаю, можно будет попробовать его применить в первую очередь на каких-то государственных учреждениях», — заявил Немерюк.

Как сообщал «Рамблер», на фоне роста заболеваемости коронавирусом мэрия Москвы приняла решение провести эксперимент по доступу в ночные развлекательные заведения при условии регистрации номеров телефонов. На входе в заведение посетители должны будут сканировать QR-код, либо отправить СМС на специальный короткий номер 7377.

В случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей, всех присутствовавших в заведении людей оповестят с помощью смс о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19. Штраф для заведений за отсутствие QR-кодов при входе после 19 октября составит от 300 до 500 тысяч рублей.