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Для борьбы с COVID-19 ночные заведения в Москве введут систему чек-инов 

Алиса Селезнёва 5 часов назад
Для борьбы с COVID-19 ночные заведения в Москве введут систему чек-инов
Фото: РИА Новости
На фоне роста заболеваемости коронавирусом мэрия Москвы приняла решение провести эксперимент, не закрывая ночные развлекательные заведения, дать доступ туда только при условии регистрации номеров телефонов. Об этом сообщил сегодня на своем сайте мэр города Сергей Собянин.
По словам столичного градоначальника, входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код, либо отправить СМС на специальный короткий номер 7377.

«Разумеется, сама по себе регистрация номеров телефонов не помешает распространению коронавируса. Однако в случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей, можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на Covid-19», — пояснил он.

Согласно указу мэра Москвы, владельцы ночных клубов и дискотек обязаны получить электронный идентификатор (QR-код) или код для направления сообщений на специальный короткий номер, разместить их на входе в заведения, а также обеспечить прохождение работниками и посетителями процедуры регистрации.
Как писал «Рамблер», ранее из-за роста заболеваемости коронавирусом в Москве вступил в силу указ об обязательном переводе 30% штата столичных компаний на «удаленку».
Мэр Москвы также продлил школьные каникулы на две недели, вместо одной. А с 19 октября ученики средних и старших классов школ Москвы будут переведены на дистанционное обучение.
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Новости Москвы , Правительство Москвы
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