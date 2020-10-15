Календарь отлета птиц составили в Москве

Осенью множество птиц из столицы улетает на зимовку в теплые страны, а на их место прилетают другие. Из 245 видов, обитающих в Москве , на зимовку остаются только 90.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Специалисты Мосприроды составили календарь отлета птиц, который показывает какие виды пернатых покидают столицу в сентября, октября и ноябре.

— Мы провожаем наших местных гнездящихся птиц в длительный путь к южным берегам Африки и Юго-Восточной Азии, — уточнили в пресс-службе Мосприроды.

Там отметили, что птицы начинают улетать на юг, когда начинает сокращаться длительность дня, а количество еды постепенно начинает уменьшаться, сообщает официальный сайт мэра Москвы.