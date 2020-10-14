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Собянин напомнил о важности соблюдения масочного режима 

РИА Новости 31 минуту назад
Собянин напомнил о важности масочного режима
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин проверил соблюдение масочно-перчаточного режима, действующего в столице из-за ситуации с коронавирусом, на Павелецком вокзале, и подчеркнул, что надо стараться, чтобы все выполняли требования масочно-перчаточного режима в городе, это очень важно для здоровья жителей.

"Надо стараться, чтобы все выполняли требования (носить средства индивидуальной защиты), это очень важно для здоровья людей. Спасибо за работу", — обратился мэр к сотрудникам транспортной полиции на вокзале.

Накануне главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Алина Бочарова сообщила журналистам, что Сотрудниками ОАТИ совместно с полицией и ГКУ "Организатор перевозок" проведено обследование трех вокзалов — Казанского, Ленинградского, Ярославского — на предмет соблюдения перчаточно-масочного режима. В ходе обследования выявлены случаи несоблюдения гражданами на территории данных трех вокзалов перчаточно-масочного режима. 13 октября было составлено 147 протоколов по статье 3.18.1 часть 4, статья предусматривает штраф в размере 5 тысяч рублей.
Масочно-перчаточный режим начал действовать в Москве 12 мая. Ношение масок и перчаток в общественном транспорте столицы и на вокзалах — обязательно. Как ранее сообщил руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов, за пять месяцев было оформлено более 95,9 тысячи постановлений за отсутствие у пассажиров масок и перчаток на общую сумму более 479,5 миллионов рублей.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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