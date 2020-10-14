В Москве включили зимний режим уличного освещения

Уличное освещение и архитектурная подсветка в Москве переведены на зимний режим работы. Об этом журналистам сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

— Световой день сокращается, поэтому в график работы городского наружного освещения внесены необходимые коррективы, — отметил Бирюков. — Уличные фонари и архитектурно-художественную подсветку зданий теперь включают раньше, соответственно, и работают они дольше.

По его словам, несколько лет назад в Москве составили специальный ежедневный график включения и выключения городского освещения и подсветки. За его соблюдением следят в центре управления сетями АО "ОЭК".

"За этим постоянно следят умные датчики, которые в режиме реального времени показывают уровень фактической освещенности в городе, — сказал Бирюков. — Как только она достигает определенной отметки, диспетчеру центра поступает сигнал включить или отключить наружное освещение". Отступить от графика диспетчер может в связи с ухудшением погодных условий. Так, например, если начался снегопад или пасмурный день, освещение включат раньше.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что архитектурно-художественная подсветка зданий включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. В 23.00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь — административные здания, в час ночи — вестибюли станций метро и в три часа ночи — мосты в центральной части города.

Согласно международному рейтингу, Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира.