Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В Москве включили зимний режим работы уличного освещения 

Российская Газета и ещё 1 1 час назад
В Москве включили зимний режим уличного освещения
Фото: РИА Новости
Уличное освещение и архитектурная подсветка в Москве переведены на зимний режим работы. Об этом журналистам сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

— Световой день сокращается, поэтому в график работы городского наружного освещения внесены необходимые коррективы, — отметил Бирюков. — Уличные фонари и архитектурно-художественную подсветку зданий теперь включают раньше, соответственно, и работают они дольше.

По его словам, несколько лет назад в Москве составили специальный ежедневный график включения и выключения городского освещения и подсветки. За его соблюдением следят в центре управления сетями АО "ОЭК".

"За этим постоянно следят умные датчики, которые в режиме реального времени показывают уровень фактической освещенности в городе, — сказал Бирюков. — Как только она достигает определенной отметки, диспетчеру центра поступает сигнал включить или отключить наружное освещение". Отступить от графика диспетчер может в связи с ухудшением погодных условий. Так, например, если начался снегопад или пасмурный день, освещение включат раньше.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что архитектурно-художественная подсветка зданий включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. В 23.00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь — административные здания, в час ночи — вестибюли станций метро и в три часа ночи — мосты в центральной части города.
Согласно международному рейтингу, Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира.
Видео дня. Бабочку размером с птицу обнаружили в Чернобыле
Российская Газета: последние новости
Собянин объявил о переводе части школьников Москвы на "дистанционку" Собянин объявил о переводе части школьников Москвы на "дистанционку" В школах Москвы появятся тьюторы В школах Москвы появятся тьюторы Собянин: Ученики младших классов вернутся в школу после каникул Собянин: Ученики младших классов вернутся в школу после каникул
Комментарии
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба пропускного режима в Москве
Решена судьба пропускного режима в Москве
Назван оптимальный срок службы смартфонов
Назван оптимальный срок службы смартфонов
Прогноз погоды: что ждет Россию в ноябре и декабре
Прогноз погоды: что ждет Россию в ноябре и декабре
В Москве прошли облавы на пенсионеров
В Москве прошли облавы на пенсионеров
Видео
Политик рассказала, как убила сына, и попала на видео
00:51
Политик рассказала, как убила сына, и попала на видео
Происшествия
Боровшиеся с трехметровой рыбой подростки попали на видео
01:18
Боровшиеся с трехметровой рыбой подростки попали на видео
В мире
Убивший трансгендера полицейский попал на видео
00:06
Убивший трансгендера полицейский попал на видео
Происшествия Криминал
Падение автомобиля в Яузу в Москве попало на видео
00:08
Падение автомобиля в Яузу в Москве попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео старта «Союза МС-17» с россиянами и американкой на борту
01:01
Опубликовано видео старта «Союза МС-17» с россиянами и американкой на борту
Наука и техника
Появилось видео прохождения «Четырех стихий»
01:57
Появилось видео прохождения «Четырех стихий»
Армия
Спасение мужчины от дикой пумы попало на видео
01:45
Спасение мужчины от дикой пумы попало на видео
Происшествия
Появилось видео влияния пандемии на пробки
01:51
Появилось видео влияния пандемии на пробки
Общество
Появилось видео мер против COVID в аэропорту
02:25
Появилось видео мер против COVID в аэропорту
Общество
Помощница прокурора оттаскала за волосы пенсионерку и попала на видео
00:28
Помощница прокурора оттаскала за волосы пенсионерку и попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение