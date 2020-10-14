Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ряде классов в Москве планируется ввести новый формат преподавания — тьюторство (от англ. tutor — наставник, репетитор), будут приглашены студенты и выпускники педвузов.

"Чтобы лучше защитить от угрозы заражения коронавирусом учителей старшего возраста и педагогов, страдающих хроническими заболеваниями, через две-три недели в отдельных классах планируется ввести новый формат преподавания — тьюторство", — написал Собянин в своем блоге.

Он добавил, что для проведения уроков в школы будут временно приглашены студенты и выпускники педагогических вузов. Опытные учителя будут оказывать помощь тьюторам и контролировать учебный процесс в дистанционном режиме в качестве старших наставников, отметил Собянин.