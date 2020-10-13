Метрополитен опроверг аварию в тоннелях

Движение поездов осуществляется на всех линиях столичного метрополитена. Об этом во вторник, 13 октября, сообщили в официальном аккаунте подземки в Twitter.

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва» Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Там подчеркнули, что сведения о поездах в тоннелях и каких-либо авариях ложные.

— Информация ряда СМИ и телеграм-каналов о якобы стоящих в перегоне поездах и аварии в энергосистеме не соответствует действительности. Движение поездов осуществляется на всех линиях, — отметили в публикации.