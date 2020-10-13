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Метрополитен прокомментировал сведения о поездах в перегонах

Вечерняя Москваиещё 1
1 час назад
Движение поездов осуществляется на всех линиях столичного метрополитена. Об этом во вторник, 13 октября, сообщили в официальном аккаунте подземки в Twitter.
Метрополитен опроверг аварию в тоннелях
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
Там подчеркнули, что сведения о поездах в тоннелях и каких-либо авариях ложные.
— Информация ряда СМИ и телеграм-каналов о якобы стоящих в перегоне поездах и аварии в энергосистеме не соответствует действительности. Движение поездов осуществляется на всех линиях, — отметили в публикации.
Ранее стало известно, что поезда следуют с задержкой на Замоскворецкой линии. Уточнялось, что изменения связаны с проведением мероприятий по проверке поезда.
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