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Интервалы движения поездов на зеленой ветке метро временно увеличены для проверки поезда

Агентство «Москва»иещё 11
1 час назад
Интервалы движения поездов на Замоскворецкой линии Московского метрополитена временно увеличены для проверки поезда. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.
В московском метро застрял поезд
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«На Замоскворецкой линии временно увеличены интервалы движения поездов от станции «Белорусская» до станции «Новокузнецкая»», - говорится в сообщении.
Отмечается, что интервалы увеличены для проверки поезда.
В свою очередь источник сообщил Агентству «Москва», что поезд остановился в тоннеле между станциями «Театральная» и «Тверская» из-за аварии энергосистемы. Он добавил, что в настоящее время в тоннеле стоят два состава.
Новости Москвы,АГН "Москва",
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