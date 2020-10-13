В московском метро застрял поезд

Интервалы движения поездов на Замоскворецкой линии Московского метрополитена временно увеличены для проверки поезда. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

В свою очередь источник сообщил Агентству «Москва», что поезд остановился в тоннеле между станциями «Театральная» и «Тверская» из-за аварии энергосистемы. Он добавил, что в настоящее время в тоннеле стоят два состава.