Названо число оштрафованных нарушителей масочного режима 

В столице за пять месяцев оштрафовали около 96 тысяч нарушителей масочно-перчаточного режима в общественном транспорте, сообщает ТАСС. Всего жителям столицы выписали протоколов на сумму почти 480 миллионов рублей.

Данные журналистам предоставили представители ГКУ «Организатор перевозок». Руководитель организации Владислав Султанов, отметил, что подсчет протоколов ведется с 12 мая. На момент 12 октября в столице оштрафовали 95,9 тысячи пассажиров наземного и подземного общественного транспорта, пренебрегающих средствами защиты от коронавируса. Султанов напомнил, что для нарушителей карантинных мер предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей. Таким образом общая сумма взысканий за пять месяцев составила 479,5 миллиона рублей.

«В Организаторе перевозок» также подчеркнули, что каждый день в столице проходит по 100 рейдов, которые охватывают почти все станции московского метро и более 3,5 тысячи остановок наземного транспорта.