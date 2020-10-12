Вода в Москве-реке стала ярко-зеленой

Представители МЧС взяли пробу ярко-зеленой воды, которая выливалась в Москву-реку на Пречистенской набережной рядом с Крымским мостом, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Ярко-зеленая вода потоком поступает в реку напротив парка Музеон. Прибывшие на место сотрудники МЧС России взяли пробу воды и рассказали журналистам, что уже сообщили об инциденте в Центр управления кризисными ситуациями. По их словам, известно о ситуации им стало около часа назад.

"Подозревали, что это что-то химическое, но запах у этой воды как из канализации", — сказали сотрудники МЧС.

Они предположили, что ярко-зеленая вода может поступать из ливневок.

На месте работает также катер спасательной службы на водных объектах.