Вода в Москве-реке стала ярко-зеленой

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В Москву-реку вылилась ярко-зеленая вода 

РИА Новости 41 минуту назад
Представители МЧС взяли пробу ярко-зеленой воды, которая выливалась в Москву-реку на Пречистенской набережной рядом с Крымским мостом, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Ярко-зеленая вода потоком поступает в реку напротив парка Музеон. Прибывшие на место сотрудники МЧС России взяли пробу воды и рассказали журналистам, что уже сообщили об инциденте в Центр управления кризисными ситуациями. По их словам, известно о ситуации им стало около часа назад.

"Подозревали, что это что-то химическое, но запах у этой воды как из канализации", — сказали сотрудники МЧС.

Они предположили, что ярко-зеленая вода может поступать из ливневок.
На месте работает также катер спасательной службы на водных объектах.
Последние новости
Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек Семья в Кузбассе похоронила "живого дедушку" с коронавирусом Семья в Кузбассе похоронила "живого дедушку" с коронавирусом В Афинах напали на Михаила Саакашвили В Афинах напали на Михаила Саакашвили
Новости Москвы , Видео , Происшествия , МЧС , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дацик освобожден досрочно
Дацик освобожден досрочно
Найденная школьница из Богородицка попала на видео
Найденная школьница из Богородицка попала на видео
Газманов обратился к Путину
Газманов обратился к Путину
Что стало с телеведущим 90-х Валдисом Пельшем
Что стало с телеведущим 90-х Валдисом Пельшем
Видео
Опубликовано видео уничтожения азербайджанского самолета
00:26
Опубликовано видео уничтожения азербайджанского самолета
Девушка пришла на работу к бойфренду в свадебном платье и попала на видео
00:17
Девушка пришла на работу к бойфренду в свадебном платье и попала на видео
Опубликовано видео обстрела полицейского участка в пригороде Парижа
00:54
Опубликовано видео обстрела полицейского участка в пригороде Парижа
Погоня силовиков с автоматами за протестующими в Минске попала на видео
00:41
Погоня силовиков с автоматами за протестующими в Минске попала на видео
Ким Чен Ын прослезился и попал на видео
02:41
Ким Чен Ын прослезился и попал на видео
Появилось видео избиения Саакашвили в Европе
01:16
Появилось видео избиения Саакашвили в Европе
Происшествия В мире
Вода в Москве-реке стала ярко-зеленой
00:12
Вода в Москве-реке стала ярко-зеленой
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео пожара на рынке в Ростовской области
00:21
Опубликовано видео пожара на рынке в Ростовской области
Происшествия Пожары
11-летний американский школьник угнал автобус
00:42
11-летний американский школьник угнал автобус
Происшествия В мире
Полицейский придавил горло ногой укравшей носки девочке
01:00
Полицейский придавил горло ногой укравшей носки девочке
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение