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Рыбу из прудов в парке «Зарядье» выловят для зимовки 

Москва24 2 часа назад
Рыбу из прудов в парке «Зарядье» выловят для зимовки
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Рыбу из прудов в парке "Зарядье" выловят и транспортируют на зимовку во вторник, 13 октября. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Как рассказали в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Москвы, цветные карпы кои являются теплолюбивыми рыбами, а потому зимуют не в тех прудах, где живут.

"В зимнее время года, когда водоем начнет стягиваться льдом, рыбу нужно будет вылавливать для зимования. Указанный вид рыб выносит температуру до минус 5 градусов", — объяснили в ведомстве.

В департаменте напомнили, что карпов выпускают обратно ежегодно с наступлением весенне-летнего периода. Обитают рыбы в четырех искусственных прудах, соединенных в одну систему.
Между водоемами проложены пешие маршруты для гостей. Общая площадь прудов составляет более 1,6 тысячи квадратных метров.
В середине сентября стало известно, что в октябре специалисты Мосгорпарка будут переводить лебедей на зимовку. Для них подготовят специальные зимние домики.
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