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Собянин оценил ход строительства офисного парка Comcity в ТиНАО 

Москва24 и ещё 4 30 минут назад
Собянин оценил ход строительства офисного парка Comcity
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил стройплощадку офисного парка Comcity в поселении Московский у деревни Румянцево в ТиНАО. По словам градоначальника, проект сочетает в себе сразу несколько современных тенденций.

"Здесь, в Comcity, на этой площадке мы видим один из образцов того, как надо вкладывать инвестиции: первоклассные офисные помещения, гостиницы, объекты соцкультбыта, жилье. Все это, по большому счету, город в город", — заявил Собянин.

В рамках проекта планируется возвести 288 тысяч квадратных метров офисных помещений класса "А", а также торговых галерей и объектов гостиничного размещения. Помимо этого, рядом с офисным парком возведут жилой комплекс Homecity, рассчитанный на 1,5 тысячи квартир.
Инфраструктуру района дополнят учреждения социальной сферы — школа на 350 учеников, детский сад на 150 мест, поликлиника, а также торговые точки и заведения услуг.
По словам мэра Москвы, в развитие ТиНАО сейчас вложено уже 2 триллиона бюджетных и частных средств. Ожидается, что проекты Comcity и Homecity предложат горожанам более 16 тысяч рабочих мест и жилье на 2 тысячи человек.

"Новая" Москва продолжает развиваться. Сегодня уже здесь живут полмиллиона человек, создано 260 тысяч новых рабочих мест, вложено около 2 триллионов рублей инвестиций. Две трети из них — это частные инвестиции. Это и жилье, и социальные объекты, и, конечно, рабочие места", — рассказал Собянин.

В пресс-службе мэра уточнили, что первая очередь офисного парка Comcity была введена в эксплуатацию в 2014 году. Площадь участка составила 185 тысяч квадратных метров.
На минувшей неделе мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о завершении проходки тоннелей на западном участке Большой кольцевой линии столичного метрополитена. Градоначальник обратил внимание на то, что проект позволит улучшить транспортную доступность сразу трех районов города.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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