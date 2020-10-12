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ФОК планируют построить в Выхино-Жулебино в 2021 году 

Москва24 и ещё 2 2 часа назад
ФОК планируют построить в Выхино-Жулебино в 2021 году
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) может появиться в Выхино-Жулебино в 2021 году. Об этом рассказали в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).
Отмечается, что в ведомстве оформили соответствующее разрешение на строительство, завершить которое планируется в следующем году.
ФОК расположится по адресу: Жулебино, микрорайон 6, корпус 18 (ЮВАО, Выхино-Жулебино). Его возведут за счет инвестора.
Площадь одноэтажного здания составит 1,5 тысячи квадратных метров. В нем обустроят гимнастический зал, бассейн, помещения охраны, гардеробные, душевые, раздевалки, медицинский кабинет и помещение доврачебной помощи, тренерские и технические помещения. Посещать комплекс смогут до 50 человек одновременно.
Вокруг объекта благоустроят территорию, а также оборудуют парковку на 12 машиномест.
Ранее сообщалось, что физкультурно-оздоровительный комплекс в столичном районе Ново-Переделкино реконструируют. Помимо помещений для занятий спортом, там разместят медцентр, а также объекты торговли и питания.
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