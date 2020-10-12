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Внеплановую проверку газового оборудования завершили в Москве 

Вечерняя Москва и ещё 3 2 часа назад
Завершена внеплановая проверка газового оборудования
Фото: Вечерняя Москва
Внеплановая проверка газового оборудования в Москве практически завершена. Специалистами обследовано почти 90 процентов жилых домов в городе. Выявленные нарушения оперативно устраняются.
Как рассказал в понедельник, 12 октября, заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, работы были проведены для повышения безопасности при использовании газа в быту. Проверки затронули внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование столичного жилфонда.

— Выявлен ряд нарушений, в том числе недоступность газопровода для обслуживания, установка принудительной вентиляции, газовые приборы без автоматики безопасности, — сообщил заммэра.

Он добавил, что все нарушения оперативно устраняются. Заммэра призвал к своевременной замене старых газовых плит и оборудования. Он напомнил, что ответственность за безопасную эксплуатацию несет собственник газового прибора.

— Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10–12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа, — пояснил Бирюков.

Во время проверки с жильцами проводится инструктаж по безопасной эксплуатации газа в быту. Заммэра попросил с пониманием относиться к проверкам оборудования и обеспечить доступ специалистов столичного газового хозяйства в квартиры.
Также он предостерег жителей от допуска в квартиры лжегазовиков и напомнил, что специалисты столичного газового хозяйства не оказывают платных услуг при проведении проверки.
Ранее Петр Бирюков сообщил, что в Москве появились инновационные самовосстанавливающиеся ЛЭП.
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Новости Москвы , Петр Бирюков
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