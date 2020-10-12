Московские ЗАГСы перешли на работу по предварительной записи из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

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"Мы заботимся о наших гражданах и хотим предотвратить распространение коронавирусной инфекции в городе. Теперь столичные ЗАГСы будут оказывать все услуги по предварительной записи для максимального сокращения пересечения людей в отделах. Торжественные регистрации в ЗАГСах и на необычных площадках будут проходить в прежнем режиме. Сотрудники отделов будут следить за соблюдением социальной дистанции и использованием посетителями средств индивидуальной защиты", - приводятся слова исполняющей обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой.

Теперь при входе в отделы и Дворцы бракосочетания сотрудники будут проверять наличие предварительной записи, а также продолжат измерять всем посетителям температуру. При несоблюдении масочного режима гражданам будет отказано в оказании услуг.

Пожениться в Москве можно будет в прежнем режиме. Молодоженам и гостям необходимо использовать средства индивидуальной защиты: маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Количество гостей ограничивается вместимостью отдела с учетом соблюдения социальной дистанции.

"Записаться на прием в отдел ЗАГС можно по телефону Единой справочной службы Москвы +7 (495) 777-77-77 и по телефонам отделов ЗАГС, которые указаны на сайте. Подать заявление на регистрацию брака можно онлайн через Единый портал госуслуг", - напомнили в пресс-службе.